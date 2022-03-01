ذي قار.. نجاة مدير شرطة الشطرة من محاولة اغتيال واصابة أحد مرافقيه

شفق نيوز/ نجا مدير شرطة قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال فاشلة داخل مستشفى الشطرة العام.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان "مجموعة مسلحة تنتمي لإحدى العشائر سقط عدد من أفرادها جرحى بنزاع عشائري وقع بساعة متأخرة من ليلة الاثنين اعترضت مدير شرطة قضاء الشطرة داخل مستشفى القضاء العام العميد حاتم شمخي وحاولت اغتياله بالاسلحة البيضاء".

واضاف، ان "شمخي نجا من محاولة الاغتيال بعدما تصدى للمجموعة المسلحة ضابط أمني كان رفقة مدير شرطة القضاء، حيث سقط جريحا باصابة بليغة في جسده".

وتابع المصدر، ان "قوات امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الجناة بعد محاصرتهم داخل مستشفى القضاء".