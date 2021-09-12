ذي قار.. مواطنو الشطرة يشكون من ازدياد عمليات سرقة الدراجات

شفق نيوز/ أفاد مواطنون بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بارتفاع حالات السرقة في مناطقهم خلال الفترة الماضية، فيما اتهموا الأجهزة الأمنية بأنها تقف بموقف المتفرج.

وأبلغ مواطنون وكالة شفق نيوز؛ أن " حالات سرقة الدراجات النارية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية من قبل عصابات مجهولة بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتين إلى أن "القضاء شهد سرقة أكثر من 20 دراجة خلال يوم واحد".

وأضاف المواطنون، أن "الأجهزة الأمنية وقفت من هذا الموضوع موقف المتفرج"، داعين إلى"استبدال القيادات الأمنية لإعادة استتباب الأمن إلى القضاء المذكور".

من جانبه، نفى قائممقام قضاء الشطرة، حيدر غالب، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن ارتفاع حالات السرقة في القضاء.

وذكر غالب في حديث مقتضب لوكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تحدثت عن زيادة حالات سرقة الدراجات النارية في القضاء غير صحيحة ولا أساس لها"، مؤكدا أن "القضاء يتمتع بنسبة أمنية عالية خلال الفترة الحالية".