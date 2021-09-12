سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. مواطنو الشطرة يشكون من ازدياد عمليات سرقة الدراجات

Category: أمـن

Date: 2021-09-12T18:38:12+0000
ذي قار.. مواطنو الشطرة يشكون من ازدياد عمليات سرقة الدراجات

شفق نيوز/ أفاد مواطنون بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بارتفاع حالات السرقة في مناطقهم خلال الفترة الماضية، فيما اتهموا الأجهزة الأمنية بأنها تقف بموقف المتفرج.

وأبلغ مواطنون وكالة شفق نيوز؛ أن " حالات سرقة الدراجات النارية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية من قبل عصابات مجهولة بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتين إلى أن "القضاء شهد سرقة أكثر من 20 دراجة خلال يوم واحد".

وأضاف المواطنون، أن "الأجهزة الأمنية وقفت من هذا الموضوع موقف المتفرج"، داعين إلى"استبدال القيادات الأمنية لإعادة استتباب الأمن إلى القضاء المذكور".

من جانبه، نفى قائممقام قضاء الشطرة، حيدر غالب، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن ارتفاع حالات السرقة في القضاء.

وذكر غالب في حديث مقتضب لوكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تحدثت عن زيادة حالات سرقة الدراجات النارية في القضاء غير صحيحة ولا أساس لها"، مؤكدا أن "القضاء يتمتع بنسبة أمنية عالية خلال الفترة الحالية".

related

القبض على 11 شخصاً تسببوا بمشاجرة في ذي قار

Date: 2021-09-05 17:44:26
القبض على 11 شخصاً تسببوا بمشاجرة في ذي قار

بعد اغتيال نقيب محامي شطرة ذي قار.. هجوم مسلح يصيب محامياً آخر

Date: 2021-01-10 21:45:55
بعد اغتيال نقيب محامي شطرة ذي قار.. هجوم مسلح يصيب محامياً آخر

نزاع الناصرية ينتهي بـ8 جرحى وتمكن قوات الأمن من السيطرة

Date: 2021-06-07 05:14:31
نزاع الناصرية ينتهي بـ8 جرحى وتمكن قوات الأمن من السيطرة

نزاع عشائري يتسبب بحرق منزلين في ذي قار

Date: 2021-05-29 12:35:33
نزاع عشائري يتسبب بحرق منزلين في ذي قار

الكاظمي يكلف حربية بقيادة شرطة ذي قار إضافة الى منصبه قائداً لعمليات سومر

Date: 2021-06-10 09:20:03
الكاظمي يكلف حربية بقيادة شرطة ذي قار إضافة الى منصبه قائداً لعمليات سومر

ارتفاع حصيلة جرحى القوات الأمنية في حقل نفطي جنوبي العراق

Date: 2019-11-25 20:40:03
ارتفاع حصيلة جرحى القوات الأمنية في حقل نفطي جنوبي العراق

قوة أمنية تقتاد صحفياً لمكان مجهول في ذي قار

Date: 2020-09-10 16:43:21
قوة أمنية تقتاد صحفياً لمكان مجهول في ذي قار

تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق

Date: 2021-01-20 11:09:49
تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق