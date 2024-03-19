ذي قار.. مقتل مواطن وسط المحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل مواطن بطلق ناري وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مواطنا في الثلاثينات من عمره قتل برصاصتين في جسده على يد جيرانه بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب شجار بينهما دون معرفة أسبابه".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وعلى الفور قامت باعتقال الجناة وعددهم اثنين، حيث ضبطت بحوزتهم اسلحة الجريمة مع ناظور ليلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما بعد ارسال الجثة للطب العدلي".