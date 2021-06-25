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ذي قار.. مقتل مهندس بظروف غامضة وبندقية صيد تصيب صاحبها

Category: أمـن

Date: 2021-06-25T15:42:52+0000
ذي قار.. مقتل مهندس بظروف غامضة وبندقية صيد تصيب صاحبها

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الأمنية بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عدة حوادث أمنية في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مهندسا في الثلاثينات يعمل بإحدى الشركات النفطية شمالي محافظة ذي قار توفي بظروف غامضة أثناء العمل"، لافتا إلى أنه "تم فتح تحقيق من قبل شرطة قلعة سكر، وتمت إحالة الجثة للطب العدلي، لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة".

وتابع، أن "شاب في العقد الثاني من عمره أصاب نفسه ببندقية صيد أثناء تنظيفها في قضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف، أن "حادث تصادم بين عجلتين على طريق (جبايش _ بصرة) أدى إلى وفاة شخص واصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

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