ذي قار.. مقتل عنصر أمني بشجار وأرض زراعية تفجر نزاعاً عشائرياً

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بسقوط جرحى إثر اندلاع نزاع عشائري مسلح شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع مساء اليوم في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، بين عشيرتي (السادة آل محسن والزرگان) بسبب خلاف على أرض زراعية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان النزاع، وسيطرت على الوضع"، لافتاً إلى أن "النزاع المسلح، تسبب بإصابة شخصين على الأقل، تم نقلهما إلى المستشفى التركي في الناصرية لتلقي العلاج اللازم".

في سياق متصل، ذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "عنصراً أمنياً في القوة البحرية، يبلغ من العمر 39 عاماً توفي متاثراً بإصابته برصاصات عدة، عقب مشاجرة عشائرية وقعت بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة".