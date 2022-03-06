سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. مقتل عنصر أمني بشجار وأرض زراعية تفجر نزاعاً عشائرياً

Category: أمـن

Date: 2022-03-06T20:20:29+0000
ذي قار.. مقتل عنصر أمني بشجار وأرض زراعية تفجر نزاعاً عشائرياً

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بسقوط جرحى إثر اندلاع نزاع عشائري مسلح شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع مساء اليوم في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، بين عشيرتي (السادة آل محسن والزرگان) بسبب خلاف على أرض زراعية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان النزاع، وسيطرت على الوضع"، لافتاً إلى أن "النزاع المسلح، تسبب بإصابة شخصين على الأقل، تم نقلهما إلى المستشفى التركي في الناصرية لتلقي العلاج اللازم".

في سياق متصل، ذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "عنصراً أمنياً في القوة البحرية، يبلغ من العمر 39 عاماً توفي متاثراً بإصابته برصاصات عدة، عقب مشاجرة عشائرية وقعت بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة".

related

خلاف على قطعة أرض يفجّر نزاعاً عنيفاً بين "أولاد العم" في ذي قار

Date: 2021-07-07 20:38:06
خلاف على قطعة أرض يفجّر نزاعاً عنيفاً بين "أولاد العم" في ذي قار

اندلاع نزاع عشائري "طاحن" في ذي قار وقوات الأمن تحصي الضحايا فقط

Date: 2021-06-06 20:17:21
اندلاع نزاع عشائري "طاحن" في ذي قار وقوات الأمن تحصي الضحايا فقط

بعد قيام "عشيرة الدبات" بحفر مواضع.. القوات الامنية تفرض طوقا شمالي ذي قار

Date: 2021-09-21 11:31:13
بعد قيام "عشيرة الدبات" بحفر مواضع.. القوات الامنية تفرض طوقا شمالي ذي قار

اشتباكات مسلحة طاحنة جنوبي العراق والقوات الأمنية عاجزة عن التدخل

Date: 2021-08-25 16:16:29
اشتباكات مسلحة طاحنة جنوبي العراق والقوات الأمنية عاجزة عن التدخل

توتر أمني جنوبي العراق

Date: 2021-10-07 06:49:32
توتر أمني جنوبي العراق

5 قتلى وجرحى في نزاع عنيف بذي قار

Date: 2021-03-22 17:57:00
5 قتلى وجرحى في نزاع عنيف بذي قار

هجوم مسلح يستهدف مضيف شيخ عشيرة جنوبي العراق

Date: 2021-10-18 10:30:48
هجوم مسلح يستهدف مضيف شيخ عشيرة جنوبي العراق

ضحيتان لنزاع عشائري جنوبي العراق

Date: 2022-01-24 18:31:37
ضحيتان لنزاع عشائري جنوبي العراق