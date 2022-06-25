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ذي قار.. مقتل شخص اثناء تنظيفه "السلاح" ومصرع وإصابة 6 آخرين بحادث سير

Category: أمـن

Date: 2022-06-25T21:07:11+0000
ذي قار.. مقتل شخص اثناء تنظيفه "السلاح" ومصرع وإصابة 6 آخرين بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شخص اثناء تنظيفه "السلاح" ومصرع وإصابة 6 آخرين بحادث سير في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر 23 عاما قتل نتيجة تلقيه رصاصة عرضية في الرأس من سلاح كان يعمل على تنظيفه في منزله بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار".

وأضاف، ان "حادثا اخر تمثل بانقلاب عجلة على الطريق العام الرابط بين (ناصرية - رفاعي) نوع جارجر، أدى لمصرع شخصين اثنين، وإصابة 4 آخرين بجروح بينهم اطفال". واشار المصدر الى "نقل الجثتين للطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى الناصرية (التركي) لغرض تلقي العلاج".

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