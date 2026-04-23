ذي قار.. مقتل شاب على يد أبناء عمومته واعتقال قاتل هارب من صلاح الدين

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، مساء اليوم الخميس، بمقتل شاب وإصابة آخر، في شجار مع أبناء عمومتهم شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يعمل مهندساً قتل مساء اليوم، وأصيب آخر بجروح بليغة، نتيجة شجار مسلح بين أبناء عم، في قضاء الجبايش".

وأضاف المصدر، أن "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، وشرعت مفارز الشرطة بالتحقيق في القضية".

إلى ذلك، أعلنت مكافحة إجرام ذي قار، عن القبض على متهم ارتكب جريمة قتل بشعة في محافظة صلاح الدين، ولاذ هرباً إلى محافظة ذي قار.

وقال إعلام شرطة ذي قار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "على خلفية جريمة قتل حدثت في قضاء يثرب بمحافظة صلاح الدين وهروب المتهم إلى جهة مجهولة، وجه قائد شرطة ذي قار اللواء ق خ نجاح ياسر كاظم العابدي بتشكيل فريق عمل ومضاعفة الجهد الاستخباري،

وتابع البيان: "خلال ساعتين من استلام المعلومة تمكنت مكافحة إجرام ذي قار من القبض على المتهم (م. ح. ص) الذي ارتكب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل وزوجته في قضاء يثرب بمحافظة صلاح الدين، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".