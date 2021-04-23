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ذي قار.. مقتل شابين بشجار مسلح وستينية تنهي حياتها حرقاً

Category: أمـن

Date: 2021-04-23T11:35:58+0000
ذي قار.. مقتل شابين بشجار مسلح وستينية تنهي حياتها حرقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بمقتل شاب نتيجة شجار مسلح جنوبي مدينة الناصرية، ضمن سلسلة أحداث شهدتها المحافظة الجنوبية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشاب يبلغ من العمر 29 عاما قتل نتيجة شجار مسلح في قضاء الجبايش جنوبي المحافظة، بسبب خلافات حول فصل عشائري سابق، وداهمت قوة أمنية منطقة الحادث بأمر قائد الشرطة بحثا عن الجناة".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة طالب يبلغ من العمر 17 عاماً في نهر اللعويسية وعليها آثار طعنات سكين بقضاء الفهود جنوبي الناصرية"، لافتا إلى أن"القوة الأمنية وبعد تحقيق عاجل بالحادث تمكنت من اعتقال الجاني الذي يبلغ من العمر 20 عاما"، دون الخوض بتفاصيل أكثر.

وعلى صعيد اخر، سجلت المحافظة حالة انتحار لامرأة تبلغ من 65 عاما بعد إحراق نفسها بمادة النفط الأبيض"، لافتا إلى أن" الجثة نقلت الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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