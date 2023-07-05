ذي قار.. مصرع وإصابة 3 بحادث سير واعتقال وإصابة تاجريّ مخدرات باشتباك مسلح

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في مدينة الناصرية، فيما تمكنت القوات الأمنية من إصابة واعتقال اثنين من تجار المخدرات، وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير بين دراجتين ناريتين وقع في مدينة الناصرية أدى لمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج".

من جانب اخر، اشار المصدر الى ان "تبادل اطلاق نار جرى بين تاجريّ مخدرات في منطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، ما دفع القوات الامنية على التدخل وفض الاشباك بالقوة".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية قامت بتفريق الطرفين عن ساحة قتالهما وملاحقتهما وبعد اصابتهما بجروح بليغة نتيجة مقاومة الأجهزة الامنية بالطلق الناري، تم اعتقالهما وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة نوع كريستال".

وتابع "تم مصادرة المواد المخدرة ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليهما".