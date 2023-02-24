ذي قار.. مصرع وإصابة 3 اشخاص بحادث سير ومسلحون يهاجمون برج اتصالات

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث مروري، فيما فتح مسلحون النار على برج اتصالات جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق السريع قرب منطقة عباس الكردي غربي مدينة الناصرية بين عجلة نوع مارسيدس منشأة وسكانيا تريلة، حيث أدى الحادث لمصرع شخص وإصابة أثنين آخرين بجروح خطرة، نقلوا لأقرب مستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، ان "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على برج اتصالات تابع لـ(شركة أسياسيل) بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "الهجوم تسبب بأضرار مادية جسيمة في البرج، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة، حيث تم التعرف عليهم من قبل حارس البرج بوقت لاحق من خلال كاميرات المراقبة".