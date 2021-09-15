ذي قار.. مصرع وإصابة زائرين اثنين بحادث دهس وانفجار رمانة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة زائرين اثنين بحادث دهس، في وقت ألقى فيخ مجهولون رمانة يدوية على منزل شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث دهس وقع في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار أدى لمصرع زائر من اهالي محافظة ميسان يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة صديقه بذات العمر نقل على إثره إلى المشفى وهو بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن " القوات الأمنية القريبة من منطقة الحادث، قامت باعتقال الجاني".

وفي تطور منفصل، نفذ مسلحون مجهولون هجوما على احد المنازل شمالي مدينة الناصرية برمانة يدوية، وفق المصدر.

وأضاف، أن "مجهولين هاجموا منزل احد المواطنين بقضاء الغراف في قرية اللباح برمانة يدوية وأدى الهجوم إلى حدوث اضرار في واجهة المنزل، وحفرة بعمق 20 سنتم في الأرض".

وتابع المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".