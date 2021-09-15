سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. مصرع وإصابة زائرين اثنين بحادث دهس وانفجار رمانة

Category: أمـن

Date: 2021-09-15T05:59:36+0000
ذي قار.. مصرع وإصابة زائرين اثنين بحادث دهس وانفجار رمانة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة زائرين اثنين بحادث دهس، في وقت ألقى فيخ مجهولون رمانة يدوية على منزل شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث دهس وقع في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار أدى لمصرع زائر من اهالي محافظة ميسان يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة صديقه بذات العمر نقل على إثره إلى المشفى وهو بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن " القوات الأمنية القريبة من منطقة الحادث، قامت باعتقال الجاني".

وفي تطور منفصل، نفذ مسلحون مجهولون هجوما على احد المنازل شمالي مدينة الناصرية برمانة يدوية، وفق المصدر.

وأضاف، أن "مجهولين هاجموا منزل احد المواطنين بقضاء الغراف في قرية اللباح برمانة يدوية وأدى الهجوم إلى حدوث اضرار في واجهة المنزل، وحفرة بعمق 20 سنتم في الأرض".

وتابع المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

related

4 قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

Date: 2021-06-07 20:11:35
4 قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

عسكري يقتل شخصا بـ"آجُرّ" ومصرع وإصابة منتسبين بحادث جنوبي العراق

Date: 2021-05-06 12:26:28
عسكري يقتل شخصا بـ"آجُرّ" ومصرع وإصابة منتسبين بحادث جنوبي العراق

مشاجرة أطفال تتحول إلى نزاع عشائري بذي قار يخلّف قتلى وجرحى

Date: 2021-03-25 10:40:57
مشاجرة أطفال تتحول إلى نزاع عشائري بذي قار يخلّف قتلى وجرحى

مقتل وإصابة 6 خلال تشييع زعيم قبلي في ذي قار

Date: 2020-02-28 20:17:28
مقتل وإصابة 6 خلال تشييع زعيم قبلي في ذي قار

نزاع عشائري يوقع قتيلا وجريحين في ذي قار

Date: 2021-08-18 09:41:22
نزاع عشائري يوقع قتيلا وجريحين في ذي قار

تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق

Date: 2021-01-20 11:09:49
تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق

وصول تعزيزات عسكرية الى الغراف وتعطيل الدوام الرسمي في ذي قار

Date: 2019-11-16 21:22:03
وصول تعزيزات عسكرية الى الغراف وتعطيل الدوام الرسمي في ذي قار

نزاع مسلح على امرأة يوقع قتلى وجرحى جنوبي العراق

Date: 2021-07-21 19:38:22
نزاع مسلح على امرأة يوقع قتلى وجرحى جنوبي العراق