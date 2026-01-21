ذي قار.. مصرع مدرس بحادث دهس واعتقال متورطين بواقعة اخرى

شفق نيوز– ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمصرع مدرس بحادث دهس، فيما ألقت قوة أمنية على متورطين بحادث دهس آخر في المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بمصرع رجل في الأربعينيات من عمره يعمل مدرساً بحادث دهس في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.

وفي حادث آخر، قال إعلام شرطة ذي قار إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لحادث دهس مواطن يوم 5 من كانون الثاني الجاري، وهروب العجلة ومستقليها إلى جهة مجهولة.

وأضاف، أن قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء ق خ نجاح ياسر كاظم العابدي وجّه على الفور بملاحقة العجلة والقبض على مستقليها.

وأوضحت قيادة الشرطة أن القوات الأمنية تابعت توجه العجلة، وبجهود قوة مشتركة وبوقت قياسي تمكنت من القبض على العجلة ومستقليها في قضاء كرمة بني سعيد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً بحقهم.