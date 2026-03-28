ذي قار.. مصرع عامل أجنبي ومحاولة انتحار فاشلة لفتاة

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بمصرع عامل أجنبي داخل معمل للحديد والصلب جنوبي مدينة الناصرية، فيما سُجلت محاولة انتحار فاشلة لفتاة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عاملاً أفغانياً في الثلاثينيات من عمره توفي أثناء عمله داخل معمل أهلي للحديد والصلب جنوبي قضاء الناصرية، نتيجة حادث تعرض له أثناء تشغيل إحدى الماكينات، مبيناً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف المصدر أن فتاة في الثلاثينيات من عمرها أقدمت على محاولة انتحار داخل منزلها في قضاء الغراف شمال ذي قار بعد تناول مجموعة من الأدوية، مشيراً إلى نجاتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.