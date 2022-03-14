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ذي قار.. مصرع طفل وسط ظروف غامضة والعثور على جثة شاب

Category: أمـن

Date: 2022-03-14T20:45:46+0000
ذي قار.. مصرع طفل وسط ظروف غامضة والعثور على جثة شاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتسجيل حادثين أمنيين في المحافظة، أحدهما العثور على جثة شاب داخل أحد الأنهر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات لقي مصرعه بحادث غامض داخل منزل أخواله بمنطقة حي الشموخ وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "نتائج التشريح أظهرت تعرض الطفل لسحجات عدة في جسده، حيث تم طلب الشكوى ضد مجهول".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً داخل نهر الوفاء قرب حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبيناً أن "الجثة بدأ عليها آثار بداية تفسخ بالأيدي والوجه".

وأشار المصدر، إلى أن "المجني عليه طالب في الصف الثالث متوسط، حيث تم الإخبار بفقدانه قبل عدة أيام، حيث نقلت الأجهزة الأمنية الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سبب الوفاة".

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