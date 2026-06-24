ذي قار.. مصرع طفلة دهستها عجلة حكومية وإصابة "فارس" ونفوق حصانه بحادث آخر

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بوقوع حادثي سير منفصلين في المحافظة، أسفر أحدهما عن وفاة طفلة، فيما أدى الآخر إلى نفوق حصان وإصابة شاب كان يمتطيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عجلة تابعة لمفرزة الدفاع المدني في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار دهست طفلة دون سن العاشرة أثناء توجهها إلى موقع حادث احتراق نفايات قرب مرسى الفهود.

وأضاف أن الطفلة فارقت الحياة على الفور متأثرة بإصابتها، فيما قرر قاضي التحقيق توقيف سائق عجلة الدفاع المدني وفق المادة 35 من قانون المرور النافذ على ذمة التحقيق.

وفي حادث منفصل، أوضح المصدر أن شاباً كان يمتطي حصاناً اصطدم بعجلة نوع "جيب" على الطريق العام الرابط بين قضاءي الشطرة والنصر شمالي المحافظة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة الشاب بجروح ونفوق الحصان، فيما تم توقيف سائق العجلة المتسببة بالحادث على ذمة التحقيق.