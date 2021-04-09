ذي قار.. مصرع شاب بحادث سير والعثور على جثة في حقل دواجن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع شابين، أحدهما توفي بظروف غامضة شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شابين لقيا مصرعهما بحادثين منفصلين في مدينة الناصرية مركز المحافظة وشرقها"، لافتا إلى أن "الحادث انتهى بمصرع شاب عشريني بحادث سير عندما كان يستقل دراجة واصطدم بعجلة صالون وسط المحافظة، وأدى الى وفاته".

وبين المصدر، أن "الحادث الثاني كان في قضاء الاصلاح شرقي المحافظة، حيث لقي شاب مصرعه داخل حقل للدواجن، بظروف غامضة، حيث عثر على جثته وسط مكان الحقل الذي احترق بشكل كامل دون معرفة الأسباب"، مضيفا أن "التحريات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تماس كهربائي كبير داخل الحقل".