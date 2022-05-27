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ذي قار.. مشهد هروب هوليودي ينتهي بحادث سير وإطلاق نار واعتقال تاجر مخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-05-27T19:49:49+0000
ذي قار.. مشهد هروب هوليودي ينتهي بحادث سير وإطلاق نار واعتقال تاجر مخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل المحافظة عدداً من الحوادث الامنية بينها مطاردة عجلة من قبل القوات الامنية وتسببها بحادث سير.

وفي تفاصيل الحادث أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "عجلة نوع سكانيا (صهريج) قامت بالسير بسرعة جنونية وأثناء قيام دوريات الطرق بمحاولة إيقافها قامت بالاستدارة والهرب إلى جهة أخرى، وبعد نصب سيطرة اخرى وملاحقتها لاذت بالفرار واصطدمت بعجلة نوع كيا حمل براد واصابت سائقها وهو من اهالي كربلاء على الطريق الدولي السريع غربي محافظة ذي قار".

وأضاف أنه "بعد الملاحقة تم نصب كمين ثالث وتم استيقاف العجلة بالقوة بعد إطلاق النار على عجلات الصهريج الهارب وتم القبض على سائقه وهو من اهالي بغداد وضبط بحوزته كيس يحتوي على مخدرات و مشروبات كحولية".

وفي جانب آخر، توفي رجل وزوجته بحادث سير على طريق دواية _ النصر شمالي محافظة شرقي محافظة ذي قار، نتيجة انقلاب عجلتهم نوع تويوتا كراون، فيما استهدف مجهولون منزل رجل بقضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار بعبوة محلية الصنع، لم تتسبب بأضرار بشرية تذكر.

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