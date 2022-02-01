ذي قار.. مشاجرة مسلحة تخلف قتيلاً و3 مصابين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين بمشاجرة مسلحة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة وقعت في محلة المستشفى في قضاء الشطرة، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، مما أسفر عن مقتل شاب من مواليد 1994 بعد إصابته بطلق ناري في الساقين وفقدان الكثير من الدماء، وإصابة شخص آخر مواليد 1984 بطلق ناري في الساقين".

كما اسفرت المشاجرة وفقاً للمصدر، عن "إصابة شاب من مواليد 1997 بطلق ناري في ساقه اليمنى، وإصابة آخر مواليد 1976 بكدمات في الوجه".

ولفت المصدر الى أن "الشرطة توجهت لمحل الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وأصدرت مذكرات قبض بحق المتسببين بالشجار".