ذي قار.. عشيرة تطوق مركزاً للشرطة بعد اعتقال شيخها بسبب نزاع مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بأن نزاعاً عشائرياً على قطع أرض زراعية، تحول إلى "تطويق مسلح" لمركز شرطة بعد اعتقال شيخ عشيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين عشيرتيّ آل حواس والجحيش بسبب قطعة أرض زراعية، إلا أنه انتهى من دون تسجيل إصابات بشرية، وكذلك باعتقال شيخ من عشيرة آل حواس".

وأضاف المصدر، أن "أفراد عشيرة الجحيش تقدموا بشكوى ضد (ثامر محمد آل ذياب) شيخ عشائر آل حواس وتم اعتقاله في مركز شرطة الغراف"، مشراً إلى أن "أفراد عشيرة آل حواس قاموا بتطويق مركز شرطه الغراف للمطالبة بالإفراج عن شيخهم".