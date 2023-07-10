ذي قار.. مسلحون يجهزون على امرأة وابنتها و"أسباب مجهولة" وراء وفاة بسجن الحوت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة امرأة وابنتها بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية فتحا نيران اسلحتهم على امرأة وابنتها في شارع عشرين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، فقتلوها على الفور، فيما أصيبت ابنتها بجروح بليغة نتيجة الهجوم المسلح، حيث لاذ الجناة بالفرار".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما نقلت المصابة للمشفى لغرض العلاج، حيث طلب ذوي المجنى عليها الشكوى ضد زوجها".

وفي سياق آخر؛ أضاف المصدر، أن "نزيلا في الخمسينات من عمره من أهالي العاصمة بغداد ومحكوم بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة أسباب مجهولة".