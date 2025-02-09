ذي قار.. مخمور يتسبب بفوضى في سوق الشيوخ وتسجيل حالتي انتحار لفتاة وطفل

شفق نيوز/ شهدت ذي قار، اليوم الاحد، حوادث أمنية عديدة، حيث القت الشرطة القبض على مخمور في سوق الشيوخ، فيما سجلت المحافظة حالتي انتحار وسط المحافظة.

ذكرت قيادة شرطة ذي قار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ تلقى بلاغاً حول وجود شخص مخمور يعتدي على المارة، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم (ض.ع.ع) تولد 1993".

وأشار البيان، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتم توقيفه وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي".

وفي ذي قار أيضاً، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً اقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها قرب دور الزراعة شمال مدينة الناصرية بسبب حالة نفسية تعاني منها"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما طلب ذويها الشكوى ضد زوجها وشقيقه".

كما أضاف المصدر، أن "طفلاً عمره 15 عاماً اقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله بمنطقة العصفورية في ناحية اور شرقي ذي قار، بسبب رسوبه في نتائج نصف السنة في المدرسة"، مبيناً أن "ذويه قاموا بنقله للمستشفى وهو بحالة خطرة، بسبب إصابته في منطقة الرأس".