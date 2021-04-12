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ذي قار.. محاولة انتحار فاشلة لإمرأة واصابة عنصر أمن والقبض على مبتز إلكتروني

Category: أمـن

Date: 2021-04-12T11:22:47+0000
ذي قار.. محاولة انتحار فاشلة لإمرأة واصابة عنصر أمن والقبض على مبتز إلكتروني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل محاولة انتحار فاشلة لإمرأة كبيرة في السن، وفيما أصيب عنصر أمن بجروح نتيجة هجوم مسلح عليه، تمكن قوة من الأمن الوطني من إحباط عملية ابتزاز إلكتروني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امرأة من مواليد 1955 أقدمت على الانتحار حرقا بواسطة مادة النفط، إلا أن محاولتها فشلت بعد تدخل ذويها"، مشيرا إلى أن "نسبة الحروق بجسد المرأة بلغت 80٪".

ولفت إلى أنه "تم نقلها الى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة لتلقي العلاج".

وفي السياق الأمني، أصيب عنصر أمن بهجوم مسلح شمالي المحافظة، بحسب مصدر أمني آخر.

وأضاف، أن "شرطيا برتبة مفوض أصيب بطلق ناري في منطقة الكتف أثناء تمتعه بالاجازة من قبل مجهولين دون معرفة الأسباب".

وفي غضون ذلك؛ أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة من جهاز الأمن الوطني في سوق الشيوخ، ألقت القبض على متهم مارس جريمة الابتزاز الإلكتروني بحق صبي في 15 من عمره عن طريق لعبة "بوبجي".

وتابع المصدر؛ أن المتهم طلب اموالا من الصبي، وقد بادرت قوة من الأمن الوطني بنصب كمين له والقبض عليه بالجرم المشهود.

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