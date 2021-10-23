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ذي قار.. مجهولون يفتحون النيران على عناصر تابعين للتيار الصدري أثناء تنظيف إحدى المدارس

Category: أمـن

Date: 2021-10-23T17:36:41+0000
ذي قار.. مجهولون يفتحون النيران على عناصر تابعين للتيار الصدري أثناء تنظيف إحدى المدارس

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بقيام مجهولين باستهداف مدرسة بالسلاح الناري أثناء تنظيفها من قبل عناصر تابعين للتيار الصدري.

وذكر الشهود في اتصال مع وكالة شفق نيوز؛ أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بفتح نيران أسلحتهم على مدرسة أعدادية الشموخ للبنات أثناء عمل عناصر تابعين للتيار الصدري رفقة موظفين في تربية ذي قار في تنظيف المدرسة ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر، أن "الحادث كان بدون اصابات في صفوف عناصر التيار، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق فيه لمعرفة ملابساته بعد الاستعانة بكاميرات قريبة على منطقة الحادث".

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