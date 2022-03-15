ذي قار.. لصوص يسطون على شركة تركية ويفرغون خزنتها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل سرقة لإحدى الشركات الاجنبية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مقر الشركة التركية الواقع امام مستشفى الناصرية الجديد تعرض للسرقة من قبل مجهولين بمبلغ 50 مليون دينار عراقي"، مشيراً إلى "كسر القاصة الخاصة داخل مقر الشركة".

وبين المصدر، أن "المهندس المقيم في الشركة قدم بلاغاً للأجهزة الامنية، وطلب الشكوى حين التعرف على الفاعل".

من جانب اخر، اقدمت فتاة على الانتحار شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 17 عاما اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة شال داخل منزلها في قرية ال زيرج شمالي مدينة الناصرية ".

واضاف، ان "المجني عليها تعاني من حالة نفسية، وتم نقل جثتها للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها".