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ذي قار.. آلاف المنتسبين و50 فرقة دفاع مدني لتأمين الانتخابات ومخازن المفوضية

Category: أمـن

Date: 2021-10-09T20:22:43+0000
ذي قار.. آلاف المنتسبين و50 فرقة دفاع مدني لتأمين الانتخابات ومخازن المفوضية

شفق نيوز/ أفصح مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، عن ملخص أمني لأعداد فرق الدفاع المدني لحماية مراكز الاقتراع ومخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "36 الف عنصر أمني دخلوا جميعا الليلة بحالة الانذار التام لتأمين حماية المراكز الانتخابية في ذي قار كافة"، لافتا إلى أن "هذه الحماية ستكون مقرونة بطلعات جوية مباشرة فوق مدينة الناصرية".

وتابع المصدر، أن "50 فرقة تابعة للدفاع المدني وبواقع 4 أشخاص في كل فرقة ستكون قريبة من المراكز الانتخابية، إضافة إلى أن جزءا منها يراقب وضع مخازن المفوضية في قاعدة الامام علي الجوية جنوبي غربي ذي قار ".

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