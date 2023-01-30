ذي قار.. قوة أمنية تشتبك مع "تاجر مخدرات" وتصيبه قبل اعتقاله

شفق نيوز/افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الإثنين، بدخول قوة امنية اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات جنوبي المحافظة، فيما سجلت المحافظة حادثين آخرين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية كانت تنفذ واجباً أمنيا ضد تاجر مخدرات في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "التاجر باشر بإطلاق النار على القوة الامنية التي ردت عليه بالمثل".

وبين المصدر، ان "القوة تمكنت من اصابة التاجر بمنطقة المثانة، واعتقاله، حيث تم نقله للمشفى لتلقي العلاج اللازم، تحت حراسة امنية مشددة".

انتحار

وأضاف المصدر، ايضا ان "قوة امنية تمكنت من احباط محاولة انتحار لشاب وسط كراج السماوة بمركز المحافظة بواسطة رمانة يدوية، حيث كان ينوي تفجيرها على نفسه، ولم تعرف لغاية الآن أسباب ودوافع الانتحار".

حادث سير

من جانب آخر، سجلت فيه المحافظة حادث سير نوعي على الطريق الرابط بين الناصرية والغراف شمالاً، تمثل باصطدام 3 عجلات عائدة لموظفين ينتمون لوزارات الداخلية والتربية والتعليم، حيث أدى لاصابة شخصين إثنين بجروح، فيما كان المتسبب بالحادث أستاذ جامعي بنسبة 100%.