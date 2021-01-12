ذي قار.. قوات أمنية في "الحبوبي" وقطع طريق "إبراهيم" احتجاجاً على اعتقال جنود

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، أحداثا أمنية مرتبطة بحركة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من عام.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوات أمنية تمركزت في حدود ساحة الحبوبي متمثلة بقوات مكافحة الشغب.

واضاف المصدر؛ أن متظاهري ذي قار قاموا بقطع طريق نبي الله إبراهيم وسط مدينة الناصرية للمطالبة بالكشف عن مصير منتسبي الجيش العراقي الذين تم نقلهم إلى مقر قاعدة الإمام علي عليه السلام الجوية، بسبب وقوفهم مع المتظاهرين أثناء هجوم فوج المهمات ضدهم.

وتابع المصدر؛ كما شهدت المحافظة وصول قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط إلى الناصرية قبل قليل لإعادة ترتيب الوضع للواء الشرطة الاتحادية في ذي قار والاطلاع على ملف الحماية الخاص بسجن الناصرية المركزي الحوت.