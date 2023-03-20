ذي قار.. قوات أمنية تحكم قبضتها على "الشطرة" للسيطرة على نزاع عشائري

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن قوات امنية كبيرة أحكمت قبضتها على قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوات امنية كبيرة انتشرت في شوارع قضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، للحد من التوتر الأمني الحاصل في القضاء خلال الساعات الماضية والذي تسبب بمقتل 3 أشخاص، بسبب خلافات عشائرية سابقة".

على الجانب الآخر، نفذ مسلحون هجوما بالأسلحة النارية قرب المعهد التقني بقضاء الشطرة على أحد الأشخاص واصابوه بعدة رصاصات في جسده.

وتابع المصدر، ان "سبب الهجوم يعود لخلافات عشائرية بين الطرفين وهم ابناء عمومة"، مبينا أن "المجني عليه المصاب بالهجوم المسلح كانت القوات الامنية تبحث عنه منذ عدة أشهر، كونه مطلوب بقضية قتل ضابط عمليات الاستخبارات بقيادة عمليات الرافدين، العميد علي جميل، في الربع الأول من العام الماضي".