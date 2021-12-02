ذي قار.. قضية سرقة تقود لجريمة قتل وقوة مشتركة تضبط كدس عتاد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل وقعت قبل نحو عام، في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة، فيما ضبطت قوة أمنية مشتركة كدس عتاد كبير في القضاء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مكافحة إجرام ذي قار، وخلال التحقيق بقضية سرقة، كشفت جريمة قتل وقعت عام 2020 بقضاء الرفاعي، أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين اعترف أحدهما بارتكاب جريمة قتل وقعت عام 2020، إثر خلافات عائلية ودفن جثة المجني عليها شقيقة الجاني، فيما اعترف الآخر بالتستر".

وأضافت أن "شعبة مكافحة قضاء الرفاعي، دونت أقوال المتهمين قضائياً واجري لهما كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاتهما، كما أجري الكشف الظاهري على الجثة بعد العثور عليها بدلالة المتهم وإحالتها إلى الطب العدلي".

ووفقاً للبيان، قرر قاضي التحقيق "توقيف المتهم (ك.غ.ع) استنادا للمادة (406 قتل) من قانون العقوبات العراقي، وتوقيف المتهم (ع.ك.م) استناداً للمادة (247) من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصولياً".

في السياق، عثرت قوة مشتركة، على كدس عتاد داخل (ملعب خماسي) خلال واجب تفتيش في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار.

جاء ذلك، بعد حـضور قـوة مـن جهاز الأمن الوطني في ذي قار، لغرض تنفيـذ واجـب داخل مدينـة النصـر، شُكلت على إثره قـوة مشتركة بإمرة مـدير قسـم شـرطة النصـر وضـابط مركـز شـرطة النصـر وضـابط خفر مركـز شـرطة النصـر، بالاشتراك مـع قسـم اسـتخبارات النصـر، وشـعبة أمـن الأفـراد فـي قضاء الرفاعي، ومركـز شـرطة السـراي، والفـوج الخامس، وخليـة اسـتخبارات آمريـة أفواج ذي قـار.

وأوضح جهاز الأمن الوطني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "كـدس الـعتـاد الذي عثر عليه داخل ملعب السنبلة، يعود للمـتـهم صـباح عبـد الحسـن شيــاع الـدبي، الموقوف لـدى قسـم الأمـن الـوطني".

وضم الكدس بحسب البيان، صـاروخ قاذفـة (ار.بـي.جـي.ســفن) ضد الدروع عـدد ۲۳ قـديم و١٦ جديـد، وصـد الأشخاص عـدد 6 قـديم و6 جديـد، بالإضافة إلى ٢٦ حشوة صـاروخ قاذفـة، و82 قنبـرة هـاون، و6 صـواعق هـاون، وبازوكـة واحدة، وثلاث حشـوات دافعـة (أشـرطة)، وسـلك عبوة ناسـفـة وراميـة قنابـل، و2كغم سـي فـور.

وتضمن كدس العتاد أيضاً، عتـاد بـي كـي سـي عـدد 1453 إطلاقـة، وعتـاد كلاشنكوف عـدد ۲۰۸۷ إطلاقـة مـع جـعـب عـدد 4 وأشـرطة فارغـة نـوع بـي كـي سـي شـريط ٢٥٠ عـدد 3 وشـريط ۱۰۰ عـدد ۳ وشريط ۳۷ عـدد 1 وشـريط 43 عـدد 1 واشـرطة فارغـة لسـلاح ثقيـل نـوع ۱۲ ونـص شـريط 70 عـدد واحـد مـع اطلاقـة واحـدة وكاسيت تسـجيل كـاميرا فيديو قديم عـدد ٢ وجهـاز مـوترلا عـدد ٢ وبطاريـة جهاز عدد ٢ وشـاحن كينـود عـدد ٢ وصندوق خشـب صـغير عـدد ٤ وصندوق خشـب كبير عدد 3.