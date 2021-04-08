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ذي قار.. فقدان طفلين وسط الناصرية وتفجير عبوة في الرفاعي

Category: أمـن

Date: 2021-04-08T12:40:06+0000
ذي قار.. فقدان طفلين وسط الناصرية وتفجير عبوة في الرفاعي

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عدة حوادث أمنية بالمحافظة، أبرزها فقدان طفلين وسط الناصرية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة سجلت فقدان طفلين دون الـ15 عاما بظروف غامضة، دون معرفة مصيرهما حتى الآن"، لافتا إلى أن "الحوادث وقعت بالتتابع خلال الـ48 ساعة الماضية".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية أيضا انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاما من نهر الفرات بعدما تعرض لحادث غرق "، مرجحاً ان" تكون الحالة انتحار، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي غضون ذلك، سجل قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار انفجار عبوة ناسفة مستهدفة منزل احد المواطنين في القضاء ما اسفر عن اضرار مادية في منزله، دون تسجيل أي اصابة بشرية بالحادث.

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