ذي قار.. عودة التوتر الأمني في قضاء الاصلاح بسبب تجدد النزاع بين الرميض وآل عمر

شفق نيوز/ يشهد قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، توترا أمنيا بعد تجدد النزاع المسلح بين عشيرتي الرميض وال عمر.

وأبلغ مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ ان التوتر الأمني هو الحالة السائدة إلى قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار بعد تجدد النزاع بين عشيرتي الرميض وال عمر.

وأضاف المصدر؛ أن عددا من عوائل عشير الرميض حاولت العودة لمنازلها يوم امس ليلا وتم قصفهم بصاروخ قاذفة من قبل افراد من عشيرة آل عمر.

وتابع المصدر؛ أن عشيرة الرميض اقامت كمينا مسلحا على طريق الإصلاح _ الناصرية وتم اصابة احد افراد عشيرة ال عمر بالهجوم المسلح.

واشار إلى أن القوات الامنية دخلت حالة الإنذار تحسباً لأي تطورات قادمة في القضاء بين الطرفين.