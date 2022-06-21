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ذي قار.. عملية القاء قبض تتحول الى معركة ضحيتها عنصر امن ومواطن

Category: أمـن

Date: 2022-06-21T06:56:50+0000
ذي قار.. عملية القاء قبض تتحول الى معركة ضحيتها عنصر امن ومواطن

 شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بأن عملية القاء القبض على متهم تحولت الى معركة راح ضحيتها عنصر امن ومواطن.

 وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية شرعت، صباح اليوم، بتنفيذ مركة القاء قبض بحق متهم في مدينة الصدر وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار، مبينا أن عملية القبض تحولت لمعركة بين الأجهزة الأمنية والمتهم المطلوب.

وأوضح المصدر، أن المطلوب اطلق النار تجاه القوة الامنية ما اسفر عن مقتل عنصر امن، وإصابة احد المواطنين بجروح خطيرة، مبينا أن المتهم المطلوب استخدم قنابل يدوية (الرمان) في مهاجمة العناصر الامنية.

وأكد المصدر، فرض طوق امني على مكان الحادث من خلال محاصرة منزل المتهم المطلوب حتى تم اقتحامه، واعتقال المطلوب، مشيرا الى تسليمه للجهات المختصة وفق اجراءات اصولية ونقل جثة.

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