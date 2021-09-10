ذي قار.. عصابة لابتزاز الرجال في قبضة أمن الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باعتقال عصابة تستدرج الرجال وتقوم بابتزازهم وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية تابعة للأمن الوطني تمكنت من الاطاحة بعصابة مكونة من 3 رجال وامرأة مهمتها استدراج الرجال وابتزازهم ماليا عن الطريق المرأة العاملة في العصابة".

وأضاف المصدر، أن "أفراد العصابة قاموا في وقت سابق باستدراج عدد من الرجال بينهم تجار وموظفين، ثم مساومتهم على مبالغ مالية مقابل عدم الفضيحة".

وتابع المصدر، أن "عملية الاعتقال جرت بعد تلقي الأمن عدة شكاوى بهذا الشأن، حتى تم الايقاع بافرادها بالجرم المشهود".