ذي قار.. عشيرة تطلق النار على شخصين مخمورين لاعتقادها بمداهمة أمنية

شفق نيوز – ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، مساء السبت، بتعرّض شخصين لإطلاق نار كثيف أثناء دخولهما إحدى المناطق في قضاء سيد دخيل شرقي المحافظة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين مخمورين يستقلان عجلة صالون دخلا منطقة عشائرية في القضاء بالخطأ، حيث توهّم بعض الأشخاص في المنطقة بأنها مداهمة أمنية لهم، ليقوموا بفتح النار ضدهما بكثافة وإصابتهما بجروح بليغة".

وأشار المصدر إلى نقل الشخصين للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم.

وتشهد محافظة ذي قار بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تتحوّل في بعض الحالات إلى اشتباكات مسلحة، ما يؤدي إلى إصابات وحرق مضايف وممتلكات.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالتدخل واعتقال المتورطين، في محاولة للحد من هذه الخلافات وتحسين الاستقرار المحلي، رغم استمرار بعض التوترات بين العشائر.