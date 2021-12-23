ذي قار.. أطفال يعثرون على جثة شاب مفقود منذ أيام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل حالة انتحار، لشاب تم تشخيص فقدانه منذ أربعة أيام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "أطفالا عثروا على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عاما قضى برصاصة واحدة في جسده، حيث طوقت قوة امنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وعثر بجنبه على مسدس ومخزن اطلاقات نارية"، لافتا إلى أن "ذوي الشاب ابلغوا القوات الامنية بفقدانه منذ اربعة ايام، حيث يعاني من حالة نفسية".

وبين المصدر، ان "طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً أقدمت على الانتحار بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار من خلال تناول (أدوية طبية متعددة) بسبب خلافات عائلية"، مضيفا ان "ذويها تمكنوا من إنقاذها ونقلها للمشفى".