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ذي قار.. طالب يهاجم مدرسته بالرصاص الحي ويحتجز إدارتها

Category: أمـن

Date: 2022-04-05T08:00:46+0000
ذي قار.. طالب يهاجم مدرسته بالرصاص الحي ويحتجز إدارتها

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الثلاثاء، بأن طالباً في احدى المدارس، شرقي مدينة الناصرية، هاجم مدرسته بالرصاص الحي، وقام بمحاصرة إدارة المدرسة وموظفين تابعين لمكتب مفوضية الانتخابات.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن "طالباً في الصف الرابع الاعدادي بمدرسة صفي الدين للبنين بناحية أور، شرقي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، شن هجوما عنيفاً بالرصاص الحي محاصراً ادارتها وموظفين تابعين لمكتب مفوضية انتخابات ذي قار داخل المدرسة، على خلفية تشكيل مجلس تحقيقي بحقه ونقله إلى مدرسة أخرى".

وأضاف الشهود أن "الهجوم تم ببندقية من نوع كلاشينكوف، ولم تحدث أضرار بشرية، فيما تضرر الجدار الخارجي للمدرسة فقط من دون أي تدخل أمني لمنع الطالب من إطلاق الرصاص باتجاه مدرسته".

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال يومين، إذ شن طالب في المرحلة المتوسطة وشقيقه، في ذي قار، يوم أمس الاثنين، هجوماً مسلحاً على مدرسته وأحد المدرسين شمالي المحافظة، "امتعاضاً" على مطالبة المدرس للطالب بإحضار وليّ أمره بسبب عدم تحضيره واجباته.

يشار إلى أن محافظة ذي قار شهدت في الآونة الأخيرة عدة هجمات قام بها طلاب أو أولياء أمورهم ضد عدد من المدارس والإدارات المدرسية والكوادر التدريسية، اقتصر بعضها على الأضرار المادية في أدى أخرى لإصابات بشرية.

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