ذي قار.. ضبط مخدرات في صيدلية ومصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثي سير

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن فريق من تحقيقات النزاهة برفقة قوة أمنية داهم صيدلية وسط الناصرية لحيازتها مخدرات بكميات كبيرة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فريقاً من النزاهة برفقة قوة امنية داهم مساء اليوم إحدى الصيدليات في شارع تفاحة بمنطقة الحبوبي وسط الناصرية واعتقلت معاونا طبياً بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، يعمل على بيعها لبعض الزبائن الخاصين".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية نقلت المعاون الطبي المعتقل إلى مركز احتجاز خاص، واغلقت الصيدلية للاحتياط الامني".

وفي سياق متصل، افاد مصدر بمصرع وإصابة 5 اشخاص في ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع قرب الطاقة الكهربائية غربي الناصرية أدى لمصرع سائق ستوتة عمره 23 عاما، واصابة سائق عجلة جيب نوع تيگو".

ولفت الى ان "حادث سير آخر وقع نتيجة انقلاب عجلة غربي محافظة ذي قار على الطريق الدولي السريع وأدى لمصرع امرأة في الستينيات من عمرها، بينما اصيب شخصان آخران معها في العجلة، حيث تم نقلهما إلى اقرب مركز صحي لتلقي العلاج".