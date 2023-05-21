ذي قار.. صدامات بين متظاهرين وقوات أمنية توقع 32 اصابة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن الحصيلة النهائية لصدامات القوات الامنية والمتظاهرين المحتجين المطالبين بالتعيين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحصيلة النهائية بلغت 32 شخصاً مصاباً بينهم 22 منتسباً امنياً و10 متظاهرين"، مشيراً إلى أن "غالبية الإصابات طفيفة وتمت معالجتها".

وكان العشرات من الخريجين المطالبين بالتعيين على ملاك وزارة النفط نظموا تظاهرات أمام شركة المنتجات النفطية وقاموا بمنع الصهاريج من الدخول والخروج لمبنى الشركة، فيما قامت القوات الأمنية ازاحتهم بالقوة مستخدمة (العصي).