ذي قار.. إصدار حكمين بالسجن بحق تاجري مخدرات مع غرامة مالية

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الخميس، حكمين بالسجن والغرامة بحق تاجري مخدّرات بعد إدانتهما بالمتاجرة بمادة الكريستال المخدّرة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بان "المحكمة أصدرت حكمين بالسجن لمدة 12 عاماً و15 عاماً بحق تاجري مخدرات وفرض غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار على كل واحد منهما"، موضحاً أن المتهمين "أُدينا بالمتاجرة بمادة الكريستال المخدّرة وسط مدينة الناصرية".

وصدر القرار، وفقاً للمصدر ذاته، استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في العام 2024، ضبط أكثر من 6 أطنان من المواد المخدرة وإلقاء القبض على آلاف الأشخاص بتهم المتاجرة والترويج وتعاطي تلك المواد خلال العام 2024.

كما وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.

وذكر المركز، أن "عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً".

وأضاف، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية اضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة" مبيناً أن "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪) وأن أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة".