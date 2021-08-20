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ذي قار.. إصابة عنصر أمن واعتقال 5 بتهمة الشروع بالقتل

Category: أمـن

Date: 2021-08-20T08:50:15+0000
ذي قار.. إصابة عنصر أمن واعتقال 5 بتهمة الشروع بالقتل

شفق نيوز / سجلت محافظة ذي قار، يوم الجمعة، عدداً من الحوادث الأمنية في المحافظة، أبرزها إصابة شرطي بخلاف عشائري أقصى جنوبي المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين نفذوا هجوماً مسلحاً على منزل موظف بوزارة الإسكان والإعمار في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، ما أدى إلى تضرر عجلتين كانتا بقرب منزله، بعد تعرضهن لـ20 إطلاقة نارية".

وأضاف المصدر، أن "عنصراً أمنيا في الأربعين من عمره، أصيب بطلق ناري في قضاء الجبايش أقصى جنوب مدينة الناصرية، نتيجة مشاجرة بين طرفين آخرين، حيث اعتقلت القوات الأمنية لاحقا أطراف النزاع والبالغ عددهم 5 أشخاص بتهمة الشروع بقتل عنصر أمن وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأشار إلى أن "خلافاً بين أبناء عم في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، انتهى بإصابة أحدهم بطلق ناري، فيما لاذ الآخر بالهرب إلى جهة مجهولة".

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