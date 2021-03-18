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ذي قار.. شجار مسلح يفضي لاصابة مواطن وانتشال جثة طفل قضى غرقا

Category: أمـن

Date: 2021-03-18T09:41:43+0000
ذي قار.. شجار مسلح يفضي لاصابة مواطن وانتشال جثة طفل قضى غرقا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بإصابة مواطن بجروح خطرة نتيجة وقوع شجار مسلح شمالي المحافظة، فيما لقى طفل مصرعه غرقا في نهر جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة مسلحة وقعت بقرية (الگمر) في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، بين طرفين نتيجة الخلاف على سقي الأرض الزراعية".

وبين المصدر، أن "الشجار المسلح انتهى بإصابة أحد الأطراف بعدة إطلاقات نارية في جسده، تم نقله على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج".

وتابع المصدر، أن "حادث غرق حصل في ناحية ناظم گرمة حسن جنوبي محافظة ذي قار في أحد مبازل الناحية لطفل يبلغ من العمر 11 عاما، حيث انتشلت جثته وتم نقلها الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

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