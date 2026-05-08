ذي قار.. شجار مسلح يخلف 9 جرحى بينهم عنصر بالحشد ومحامٍ

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، بسقوط 9 جرحى نتيجة شجار استخدمت فيه أسلحة بيضاء في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن من بين المصابين عنصراً في الحشد الشعبي ومحامياً، مشيراً إلى أن الشجار اندلع بسبب خلافات سابقة بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت موقع الحادث فوراً وقامت بنقل الجرحى إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج، مع التحفظ عليهم وفتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.