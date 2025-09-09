ذي قار.. شجار عشائري يوقع إصابات بين قوات الأمن في سوق الشيوخ

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع شجار عشائري بالعصي بين طرفين في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، إثر خلاف على "حفارة مائية".

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوات أمنية حاولت التدخل بين الطرفين لتهدئة الوضع، لكنها تعرضت للضرب المبرح بالعصي"، مشيراً إلى أن "الحادث أسفر عن إصابة ضابط برتبة عقيد وخمسة عناصر آخرين بجروح متفاوتة".

وأوضح المصدر أن "الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات مشددة في موقع الحادث لاحتواء الموقف ومنع تطوره"، مشيراً إلى أن "المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".