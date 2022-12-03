ذي قار.. شاب يجهز على "عمه وابنه" بسبب كسر قرار عشائري

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمقتل رجل وابنه بقضاء الجبايش أقصى جنوبي المحافظة، بسبب خلاف عشائري سابق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في الثلاثينات من عمره أقدم على قتل عمه الخمسيني، وولده الأربعيني رميا بالرصاص، أثناء عيادتهم لقريب لهم في قضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بعد قدومهم من محافظة كربلاء".

وبين المصدر، ان "سبب الحادث يعود لقيام المجنى عليهم بكسر قرار عشائري يقضي بمنعهم من دخول مدينة الجبايش، بسبب حادثة فصل عشائري وقعت قبل 4 سنوات، وتمت على أساسها ترحيلهم لمحافظة كربلاء".

وتابع المصدر، ان "قوة امنية اعتقلت الجاني على الفور بعد ارتكابه الجريمة، فيما نقلت المجنى عليهما للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".