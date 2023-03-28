ذي قار.. سرقة ختم ادارة مدرسة وهجوم مسلح من معلم على منزل مدير عام التربية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدد من الحوادث الأمنية أبرزها "سرقة ختم" مدير مدرسة بسطو مسلح على إحدى المدارس، وهجوم معلم على منزل مدير عام تربية المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أقدموا على سرقة مدرسة الأوفياء في قضاء قلعة سكر، شمالي محافظة ذي قار، من خلال كسر شباك الإدارة"، لافتا إلى أن "الجناة سرقوا الختم الخاص بمدير المدرسة".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على متهم افتعل مشاجرة بقضاء الگرمة حصل فيها اطلاق نار ما تسبب بإصابة مواطنة في الخمسينات من السبعينات من عمرها".

وتابع المصدر، كما ان" الأجهزة الامنية القت القبض أيضا على متهم يعمل معلماً في إحدى مدارس المحافظة هاجم منزل مدير عام التربية بذي قار، وهدده باستخدام السلاح الناري"، من دون تبيان تفاصيل أكثر عن الحادثة.