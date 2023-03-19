ذي قار.. رمانة يدوية تصيب منزلا ووفاة شخص في حادث مروري وانتحار آخر

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عدد من الحوادث الامنية في المحافظة بينها انفجار رمانة يدوية وحالة انتحار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "رمانة صوتية انفجرت داخل منزل أحد المواطنين بقضاء الگرمة جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الحادث لم يتسبب بأي أضرار بشرية باستثناء المادية منها".

وعن حادث آخر أضاف المصدر، أن "حادث مروري وقع على الطريق العام الرابط بين الناصرية والشطرة شمالي المحافظة بين عجلتين احدهما عائدة لإحدى الدوائر الحكومية في الناصرية "، مشيراً إلى أن "الحادث أدى لوفاة شخص وإصابة أثنين آخرين بجروح خطرة، فيما هرب سائق العجلة الحكومية إلى جهة مجهولة، كونه المتسبب بالحادث".

وبين المصدر، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه بنهر الفرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث أدى الحادث لوفاته على الفور، دون معرفة أسباب الانتحار".