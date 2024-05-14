ذي قار.. رصاصة في رأس أربعيني تلقي بعدد من الأشخاص خلف القضبان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص رميا بالرصاص شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القتيل في الأربعينات من عمره لقي حتفه بواسطة سلاح كلاشنكوف بعدما تلقى رصاصة في الرأس، في احد قرى قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما أوقفت عدداً من الجناة المشتبه بهم في الجريمة بعدما تقدم ذوو المجنى عليه بطلب الشكوى ضدهم".

ولم تعرف بعد أسباب الحادث.