ذي قار.. ذوو الصيادين المغدورين يهاجمون منزل جارهم ومقتل شخص بإطلاق نار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بتسجيل حادثين امنيين أقصى جنوبي المحافظة وشمالها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ذوي الصيادين الثلاثة المغدورين والذين عثر على جثثهم مؤخراً هاجموا منزل جيرانهم الذي فر إلى جهة مجهولة مع عائلته وقاموا بإحراقه بتهمة قتل أولادهم الثلاثة داخل منطقة الهور".

وأضاف أن "هناك توتراً امنياً بين الطرفين في الوقت الحالي بالقضاء، فيما تواصل القوات الأمنية البحث عن الجاني لاعتقاله ".

وعلى صعيد آخر، أشار المصدر، إلى أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على شخص في الأربعينيات من عمره كان واقفا أمام منزله وسط قضاء الرفاعي، حيث اردوه قتيلاً على الفور، فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ويوم الأحد الماضي، عثرت قوة امنية على جثث ثلاثة أشقاء مقتولين داخل قارب في أهوار الجبايش جنوبي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

ووفقاً لمصدر أمني، فإن المجنى عليهم كانوا قد فُقد الاتصال بهم منذ يوم، أثناء خروجهم للبحث عن ماشيتهم التي تعرضت للسرقة بظروف غامضة.