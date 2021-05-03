ذي قار: إدانة أربعة متهمين بتفجير سيارات مفخخة و تهديم مرقد ديني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بإصدار حكمين قضائيين جديدين بحق 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما باعدام إرهابيين اثنين، والمؤبد لمثلهما"، لافتا إلى أن "الارهابين الأربعة المحكومين ينتمون لتنظيم داعش وينحدر 3 منهم من محافظة ديالى، فيما يسكن الرابع محافظة بغداد".

وتابع المصدر، أن "المتهمين الأربعة تمت إدانتهم بتفجير سيارات مفخخة على المواطنين العزل، وتفجير مرقد أحد الصحابة في ديالى".

وأشار إلى أن "قرار الحكم صدر استنادا لإحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".