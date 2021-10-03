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ذي قار.. خلاف على دعاية انتخابية يؤدي إلى شجار مسلح

Category: أمـن

Date: 2021-10-03T04:45:13+0000
ذي قار.. خلاف على دعاية انتخابية يؤدي إلى شجار مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل عدة حوادث أمنية خلال الساعات الماضية أبرزها تسجيل حالة انتحار ثانية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شابا يبلغ من العمر 21 عاما اقدم على الانتحار بواسطة (حبل) في منزله الواقع في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "التحقيقات الأولية بالحادث تشير إلى أن الشاب انتحر بسبب نتيجته في الصف السادس الإعدادي".

وتابع المصدر، أن "شجارا عنيفا استخدم فيه الرصاص الحي وقع بمنطقة حي أور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة أدى لاصابة شخصين بجروح، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث على الفور وقامت باعتقال عدد من المتسببين بالحادث". 

وأضاف، أن" أسباب الحادث إلى خلاف على رفع دعاية انتخابية لأحد المرشحين في الناصرية ".

وقال المصدر، إن" مجهولين قاموا بمهاجمة منزل احد المواطنين بمنطقة الفتاحية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بواسطة رمانة يدوية"، مؤكدا أن "الهجوم تسبب بجرح طفلين وأضرار مادية جسيمة داخل المنزل، حيث طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

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